Avião com Angélica, Huck e filhos faz pouso de emergência

O avião em que viajavam Angélica, Luciano Huck e seus três filhos fez um pouso de emergência na manhã deste domingo, 24, na área de uma fazenda a cerca de 30 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Na aeronave ainda estavam duas babás, o piloto e o copiloto, segundo o site G1.

De acordo com informações prestadas pela assessoria de comunicação da Santa Casa de Campo Grande, todos passam bem, mas Angélica teria sofrido escoriações.

A aeronave tinha decolado de Estância Caimam, em Miranda, perto de Bonito, e seguia para Campo Grande, mas às 10h52, o piloto avisou à Torre de Controle em Campo Grande que estava em situação de emergência e que faria pouso forçado. Acabou fazendo o pouso em uma propriedade nas imediações da rodovia MS-080, na saída para a cidade de Rochedo, segundo o Corpo de Bombeiros e com a Aeronáutica.

Por volta das 15h, a Santa Casa divulgou boletim médico informando que todos foram atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e submetidos a exames de raio-x, tomografia e demais procedimentos, não tendo sido diagnosticado nada grave em nenhum dos pacientes e todos passam bem.

A Central Globo de Comunicação divulgou uma nota sobre o ocorrido:

"Luciano Huck, Angélica e filhos estão bem após pouso forçado de avião que vinha do Pantanal. O avião turbo-hélice Carajá que trazia do Pantanal, essa manhã, o apresentador Luciano Huck, a apresentadora Angélica e os filhos precisou fazer um pouso forçado nos arredores de Campo Grande. A família passa bem e foi levada para exames num hospital da capital do Mato Grosso do Sul.

O avião saiu da Fazenda Caiman, no Pantanal, às 9h e, em seguida, fez um pouso forçado num pasto a cerca de 30km de Campo Grande. Levada para um hospital da cidade, a família está bem, em observação e deve seguir hoje ainda para São Paulo."

adblock ativo