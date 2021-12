Avião cai em São Paulo e uma pessoa morre carbonizada no acidente

Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo próximo ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 8. As chamas já foram controladas, mas um corpo foi encontrado carbonizado, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre outros feridos.

Conforme o UOL, a Infraero informou que a aeronave é um bimotor BE-58, prefixo PR-OFI, que partiu de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, com destino ao Campo de Marte.

As causas da queda não estão claras, mas a Infraero explicou que o avião apresentou problemas e acabou caindo na Avenida Braz Leme ao tentar fazer o pouso.

Segundo registros da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o proprietário da aeronave é Renato Kazakevic. No entanto, ainda não se sabe se era ele o piloto no momento do acidente. O modelo não tinha permissão para operar como táxi aéreo, mas a situação da aeronavegabilidade está classificada como "normal".

