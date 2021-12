Avião cai em Goiás e deixa três mortos

Um avião monomotor caiu no final da manhã deste domingo, 6, próximo ao município de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (GO), matando três pessoas. O acidente ocorreu por volta das 11h30.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB) em nota, a aeronave, prefixo PT - VNC, PA32, saiu de Palmeiras de Goiás, a 98 km da capital goiana, com destino ao Aeroclube Nacional de Aviação de Goiás, na capital.

O Corpo de Bombeiros e o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) da PM estão no local para atender à ocorrência. Todas as vítimas eram homens, mas ainda não foram identificados, pois a perícia ainda era aguardada na tarde deste domingo.

Uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (SERIPA VI) vai ao local do acidente para iniciar as ações de investigação.

