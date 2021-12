Aulas em São Paulo voltam em setembro com 35% de lotação

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira, 24, o retorno às aulas presenciais no dia 8 de setembro, com 35% da capacidade máxima de alunos. A medida inclui escolas públicas e privadas em todas as etapas de ensino, da educação infantil à superior.

Segundo o UOL, para garantir o percentual, estão previstos um rodízio entre os alunos e a adoção de um sistema híbrido de ensino, que alia o ensino presencial ao remoto. Segundo o governo, ao todo, cerca de 13,3 milhões de estudantes compõem todo o quadro do estado.

Em coletiva junto com o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, João Dória explicou que o plano de retomada das aulas é dividido em três etapas e depende de alguns fatores, entre eles, a permanência de todas as cidades do estado na fase amarela do plano de flexibilização da economia por pelo menos 28 dias.

Segundo o governo, todo o estado retomará as aulas presenciais no mesmo dia. No entanto, ainda não está claro quais etapas de ensino serão priorizadas na reabertura das escolas. As instituições terão autonomia para decidir quais alunos voltarão primeiro para as escolas.

Conforme o UOL, pelo protocolo apresentado pelo governo, as escolas terão que cumprir uma série de medidas para evitar o contágio entre os alunos, como distanciamento obrigatório de 1,5 m, uso de máscaras e alternar os horários de entrada e saída dos alunos para evitar aglomerações.

Será proibida a realização de feiras, palestras, seminários, competições esportivas e assembleias, assim como o uso de bebedouros compartilhados.

adblock ativo