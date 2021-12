Auditores fiscais do trabalho realizam operação padrão

Os auditores fiscais do trabalho de todo o país cobram que o Governo Federal envie para o Congresso Nacional o Projeto de Lei que regulamenta os acordos que tratam do reajuste salarial e de melhores condições de trabalho, assinados em março com a categoria e que tinham previsão de entrar em vigor em agosto.

A categoria faz um movimento nacional de operação padrão em suas funções e promete a partir do dia 2 de agosto inciar uma greve, caso o Projeto de Lei não seja enviado ao congresso.

Caso a greve realmente aconteça, os trabalhadores ficarão sem os principais responsáveis em fiscalizar os seus direitos, como jornada de trabalho, acidente de trabalho, condições de trabalho entre outros.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) reclama da situação e ironiza "é uma situação paradoxal dos Auditores Fiscais do Trabalho, autoridades que cobram diariamente dos empregadores cumprimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, conviverem com o descumprimento de um acordo firmado com o governo em março deste ano", disse por meio de nota.

adblock ativo