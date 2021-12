Áudio indica que diretora da prefeitura de SP recebeu propina de consórcio

A diretora do Departamento de Iluminação da Prefeitura de São Paulo, Denise Abreu, nomeada pelo prefeito João Dória, é suspeita de ter recebido propina para favorecer o consórcio FM Rodrigues em um contrato de R$ 7 bilhões na capital paulista.

O caso veio á tona após o vazamento de uma conversa entre Denise e uma secretária, ocorrida no gabinete da diretora, em dezembro de 2017. Segundo a rádio CBN, que teve acesso à gravação, as duas conversavam sobre o pagamento de R$ 3 mil à secretária, que teria sido repassado pelo consórcio FM Rodrigues.

Denise ainda afirma que aquele seria o último mês do pagamento, pois o grupo - responsável pela manutenção dos postes da cidade - deixaria de enviar dinheiro para a diretora após perder os contratos com a prefeitura.

Veja um trecho da conversa:

DENISE ABREU - Eu vou te dar os seus três (R$ 3 mil)... Mas a empresa (FM Rodrigues) não tem mais contrato e eu não vou ter como arcar daqui pra frente com isso. É o último mês. Simplesmente não tem como.

SECRETÁRIA - Nem em dezembro?

DENISE ABREU - Tô te dando agora.

SECRETÁRIA - Então, [o pagamento] que era de novembro?

DENISE ABREU - Não tem como [pagar em dezembro]. Você não tá vendo os movimentos? E ninguém faz nada, querida. Entendeu?

SECRETÁRIA - Uhum

DENISE ABREU - É um escândalo o que tá acontecendo em São Paulo e não tem um jornalista para empurrar isso. Então, querida, dançou. Não tem mais PPP, não tem mais nada, pode esquecer. Não tem fonte. Não tem fonte.

SECRETÁRIA - Tá bom, doutora. Tudo bem.

O dinheiro seria repassado mensalmente pela FM Rodrigues em troca do favorecimento na disputa pela PPP da Iluminação - que prevê a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes da cidade -, em detrimento do prejuízo do concorrente, o consórcio Walks. Este último, inclusive, possuía uma proposta de R$ 23 milhões, contra os R$ 30 milhões da FM Rodrigues, que assinou o contrato com a prefeitura.

Em outro momento da gravação, Denise Abreu diz que é inimiga de Walter Torre, dono da WTorre, integrante do consórcio Walks, que não poderia vencer a licitação por estar na Lava Jato.

DENISE ABREU: eu não tenho nenhum contato, nem vou me mexer com a Walter Torre. Nem vou. Ao contrário. Eu sou inimiga deles.

SECRETÁRIA: Mas a PPP você não vai ganhar?

DENISE ABREU: Não. A PPP existem dois concorrentes (pega papel e mostra)

SECRETÁRIA: Tá, me explica.

DENISE ABREU: FM Rodrigues e Walter Torre, que está na Lava Jato, denunciado (...) E com isso tudo nós estamos perdendo aqui (...) O Marcelo [Rodrigues, da FM Rodrigues] disse. 'Se eles são os santos, então vocês vão assinar [o contrato] com os santos. Eu estou partindo'. Ele tá de saco cheio, cara.

SECRETÁRIA: O sr. Marcelo?

DENISE ABREU: Opa! Especialmente da imprensa (...) Eles estão afundando, afundando a PPP.

SECRETÁRIA: Quem?

DENISE ABREU: A imprensa.

Em contato com a CBN, a diretora e a empresa negaram o pagamento de propina.

