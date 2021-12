Atriz que deu primeiro beijo na TV brasileira morre aos 88 anos

A atriz e escritora Vida Alves, 88 anos, morreu no final da noite desta terça-feira, 3, de falência múltipla dos órgãos, em São Paulo.

Pioneira da televisão brasileira, Vida Alves entrou para a história como a atriz que deu o primeiro beijo em uma telenovela. Fato aconteceu na trama "Sua vida me pertence", de 1951, na emissora Tupi. O par romântico dela era Walter Forster, que também era diretor.

No currículo, ela também traz o primeiro beijo homossexual da televisão brasileira, dado na atriz Geórgia Gomide no teleteatro "A Calúnia", do programa TV de Vanguarda, também da Tupi, em 1963.

A escritora também atuou nos filmes "Quase no Céu" (1949), de Oduvaldo Viana, "Paixão Tempestuosa" (1954), de Antonio Tibiriçá, e "A Pequena Órfã" (1973), de Clery Cunha.

A cantora Tiê, neta da artista usou sua conta oficial do Instagram para lamentar a morte da avó. “Dona Vida Alves fez a passagem. Minha amiga, minha avó, minha parceira, minha musa beijoqueira. 88 anos de muita luz, amor, arte e vida. Vire estrela e descanse em paz. Te amo pra sempre e vou sentir saudades todos os dias”, escreveu.

O corpo de Vida Alves foi sepultado na tarde desta quarta-feira.

