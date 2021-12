Atriz Nicette Bruno morre aos 87 anos após complicações da Covid-19

A atriz Nicette Bruno morreu na manhã deste domingo, 20, aos 87 anos, vítima da Covid-19. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

A morte de Nicete foi confirmada pela hospital por volta das 13h20 por "complicações decorrentes da Covid-19". As informações são do G1.

De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (20), o estado de saúde de Nicette “era considerado muito grave”. Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica.

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nicette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, às 11h40, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento", diz a nota de divulgação do hospital.

