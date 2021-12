Atriz Lucy Ramos é chamada de "macaca" em ataque racista

A atriz Lucy Ramos, que vive Leila de "A Força do Querer", foi alvo de comentários racistas nas redes sociais. Ela conta que ficou na dúvida de como reagir, se iria compartilhar as agressões, mas resolveu publicizar o fato.

"Pensei muito se deveria ou não postar essas ofensas, mas fiz questão de postar para dizer que não podemos deixar esse tipo de pessoa sair ofendendo outras, se escondendo por trás da internet e achando que nada vai lhe acontecer. Estou indo atrás dos meus direitos e essa pessoa não vai sair impune", explicou a atriz, que foi chamada de "macaca", "nojenta" e "sebosa".

O ataque foi feito pelo perfil "Belzebusatanas". "Como pode uma pessoa criar uma conta no Instagram, única e exclusivamente para ofender outras pessoas! Porque com certeza eu não fui a única. A covardia é tanta que nem mostrar o rosto teve coragem. Mas eu me amo, me aceito, me respeito, sei quem sou, para o que luto e vivo. E digo claramente que nada disso me atingiu", questiona Lucy.

