Atos antidemocráticos: PF cumpre mandados de busca e apreensão em cinco estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 16, uma operação de desdobramento do inquérito que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos nas cidades de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos das buscas estão o deputado bolsonarista por São Paulo Daniel Silveira e o blogueiro Allan dos Santos, do Terça Livre.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta segunda-feira (15), a ativista Sara Giromini e outras cinco pessoas foram presas em uma ação dentro do mesmo inquérito.

Sara é apontada como uma das coordenadoras de um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Esplanada dos Ministérios. O grupo admitiu que tinha armas no acampamento e fez atos de ameaças a instituições contra o Congresso Nacional e o STF.

