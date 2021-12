Ator Ícaro Silva é atingido por estilhaços de bala no Rio de Janeiro

O ator Ícaro Silva foi atingido por estilhaços de bala quando andava de carro pelo túnel Zuzu Angel, próximo à Rocinha, no Rio de Janeiro. A situação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 5.

Informações do 23º BPM (Leblon) dão conta de que o global de 31 anos teria escutado gritos no local e, assustado, acelerou o carro. Logo depois, tiros foram disparados contra o veículo do artista, que foi levado para o Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca.

O estado de saúde dele não foi informado até o momento. O artista foi ferido em uma área onde comumente há registro de tiroteio entre criminosos e policiais que combatem o tráfico de drogas. A polícia, no entanto, não informou se há relação entre os tiros desta manhã e com uma nova troca de tiros na região.

Ícaro deu vida ao personagem "Rafa", em "Malhação" (TV Globo). Ele também foi o vencedor do quadro "Show dos Famosos" do programa Domingão do Faustão, em 2017. As informações são do site "Extra".

