Ator de Chiquititas e seus pais são mortos em São Paulo; sogro é suspeito

O ator Rafael Miguel, de 22 anos, e seus pais João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram assassinados na tarde deste domingo, 9, em São Paulo. Rafael ficou conhecido pelo público por estrelar, quando criança, um comercial onde pedia a mãe para comprar brócolis no mercado. Recentemente o ator interpretou Paçoca, no remake da novela Chiquititas, no SBT.

De acordo com o portal Quem, o suspeito do assassinato é o pai da namorada de Rafael, Isabela Tibcherani, de 18 anos. No domingo, Rafael, seu pai e sua mãe teriam ido conversar com a família de Isabela sobre o relacionamento quando fora executados pelo pai da menina, que teria aparecido de surpresa.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam) e as equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime.

Despedidas

A namorada do ator, Isabela Tibcherani, fez uma breve postagem em seu perfil no Instagram com a frase: "Estou bem, dentro do possível". Os dois namoravam há cerca de um ano.

Também nas redes sociais diversos famosos se despediram do ator. A atriz e apresentadora do SBT Maísa Silva publicou em seu Twitter.

Bizarro saber q uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa q eu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem. Rafael & família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações. Que a justiça seja feita. Chega de assassinato. :( https://t.co/489JZG2AsY — +a (@maisa) 10 de junho de 2019

