Atletas apoiam manifestações nas redes sociais

Os atletas brasileiros não foram as ruas, mas também aderiram as manifestações que acontecem em diversas cidades do país nos últimos dias. A onda de protestos ganhou força nesta segunda-feira, 17, quando também teve ato em Salvador.

Atletas e ex-atletas de diversas modalidades esportivas usaram seus perfis no Twitter para apoiar as manifestações.

Apesar da crítica contra os gastos com a Copa no Brasil ser uma das bandeiras dos protestos no país, os jogadores da Seleção Brasileira Daniel Alves e Dante não se isentaram e também se pronunciaram sobre as manifestações.

"ORDEM E PROGRESSO" SEM VIOLENCIA POR UM BRASIL MELHOR POR UM BRASIL EM PAZ POR UM BRASIL EDUCADO POR… https://t.co/csq1GZrxpd — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) June 18, 2013

Vamos juntos Brasil , amo meu povo e sempre apoiarei vcs . https://t.co/xelTIjCce9 — Dante Bonfim Costa (@dante_bonfim) June 18, 2013

Quero dizer que sou contra vandalismo e violência.Mas manifestações civilizadas e de interesses do povo sou totalmente a favor!#Brasilmelhor — Bruno Rezende (@brunorezende1) June 18, 2013

Todo mundo na luta por um Brasil melhor !!!!!!! https://t.co/sc0ead8XXS — Robinho (@oficialrobinho) June 18, 2013

Queria saber o q as pessoas que estão no "comando" do Brasil, estão achando de tudo isso. Se estão temerosos ou nem ligando! #forçabrasil — Ebert Amancio (@Betao03) June 18, 2013

Esse é o legado da Copa? Gostei! — Paulo André Benini (@PauloAndre_13) June 17, 2013

alegria de ver o povo brasileiro se unindo e protestando por um Brasil melhor! o que vcs tao achando? — Diogo Silva (@diogotaekwondo) June 18, 2013

Nos somos Brasileiros e não desistimos nunca. #nalutaporumbrasilmelhor — Tony Kanaan (@TonyKanaan) June 17, 2013

Estou junto com o Povo Brasileiro na luta para termos um Brasil melhor!! #ogiganteacordou #Brasil https://t.co/SjjpXbDCM8 — Felipe1Massa (@Felipe1Massa) June 17, 2013

To escrevendo algo bem profundo sobre a crise do BRASIL. Mais já adianto uma coisa. Faz tempo que temos onde o povo tem que acordar .BASTA! — Vitor Belfort (@vitorbelfort) June 18, 2013

Veras que um filho seu não foge a luta #Brasil — Jose 'Scarface' Aldo (@josealdojunior) June 18, 2013

Vamos mobilizar Brasil!É disso q precisamos! — Lyoto Machida (@lyotomachidafw) June 18, 2013

