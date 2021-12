Atirador de escola no Rio diz em carta de suicídio que tinha HIV

O homem que invadiu uma escola pública nesta quinta-feira e matou pelo menos 11 crianças em uma escola pública do Rio de Janeiro deixou uma carta de suicídio na qual fazia referências ao Islã e se dizia portador do vírus da aids (HIV), informou a Polícia Militar.







O agressor, identificado como Wellington Menezes Oliveira, de 23 anos, teria disparado de forma indiscriminada contra estudantes da escola, deixando, além dos 11 alunos mortos, 18 feridos. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Oliveira se suicidou com um tiro na cabeça.







Em declarações à imprensa, o coronel Djalma Beltrami, comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, disse que a nota de suicídio era confusa e sem sentido.









