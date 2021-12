Artistas comentam sobre manchas de óleo nas praias do Nordeste

Os artistas se pronunciaram nas redes sociais este fim de semana, sobre as manchas de óleo, que apareceram nas praias do Nordeste. O comediantes piauiense Whindersson Nunes, a apresentadora baiana Bela Gil e o artista plástico Vik Muniz usaram o Instagram para comentar sobre a mobilização da população, que tem realizado ações para limpar as praias.

Junto com o vídeo, Whindersson comentou que "a população que vive da pesca e do turismo fazendo de tudo pra limpar o lugar de onde vem o sustento. Tartaruga, golfinhos e peixes morrendo".

Já a apresentadora ressaltou a importância do trabalho realizado pela população para limpar a praia e cobrou ações efetivas do governo federal: “Me admira e me orgulha o povo nordestino, ao mesmo tempo que me machuca e me envergonha o governo federal!!! Sem ajuda do governo, a população vai às praias limpar o piche com as próprias mãos”, afirmou Bela.

Vik Muniz, conhecido internacionalmente por seu trabalho social, postou um vídeo para mostrar a gravidade do problema, além de cobrar empenho das autoridades.

“Depois de esvaziar cargos e recursos destinados a contingências ambientais, resta ao Ministério do Meio Ambiente apenas o hercúleo trabalho de limpar a sua reputação. É importante ressaltar que os currais do rei Aúgias não foram limpos com propaganda, ideologia e incompetência”.

