Artista plástico morre ao tentar fazer selfie em penhasco no Tocantins

O artista plástico Pierre de Freitas morreu ao cair de um penhasco após tentar fazer uma selfie em uma trilha de difícil acesso na zona rural de Palmas, estado do Tocantins. O acidente aconteceu na manhã de domingo, 15, quando o artista caiu de uma altura de cerca de 70 metros.

No momento do acidente Pierre estava acompanhado de uma turista canadense, que foi quem acionou os bombeiros. Parentes do artista informaram ao G1 Tocantins que ele sempre ia ao local para fazer fotos. Os bombeiros informaram ainda, ao site, que a trilha é pouco utilizada.

O corpo de Pierre foi encontrado preso em uma árvore, e no local havia bastante sangue. Pertences do artista, como tênis, óculos e corrente de ouro que foram encontrados próximo ao local onde o corpo estava. Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública foi utilizado na operação de resgate ao corpo de Pierre.

Após passar pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, o corpo foi liberado e o velório aconteceu na manhã desta segunda-feira, 16, na sede do Sindicato dos Médicos do Tocantins.

