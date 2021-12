Arquibancada da Arena Palestra desaba e mata operário

Uma parte da arquibancada que está sendo construída na Arena Palestra, o novo estádio do Palmeiras, desabou na manhã desta segunda-feira, 15, e causou a morte de um dos operários da obra, na zona oeste de São Paulo. O acidente também deixou duas pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O corpo do operário morto ainda não foi resgatado dos escombros. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros serão levados ao estádio para tentar encontrar novos feridos. Seis viaturas já estão no local prestando atendimento às vítimas.

Órgãos da prefeitura também devem comparecer ao local para vistorias. A assessoria de imprensa da Wtorre, responsável pela obra, confirmou o acidente, mas não revelou maiores informações. O Palmeiras ainda não se pronunciou sobre o caso.

Não está descartada a possibilidade de a obra parar por tempo indeterminado até que a prefeitura tenha todos os documentos e regularização da construção checados. A construção da Arena Palestra teve início em outubro de 2010 e tem previsão para ser entregue em fevereiro de 2014.

