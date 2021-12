Arlindo Cruz sofre AVC hemorrágico

O cantor e compositor Arlindo Cruz, de 58 anos, passou mal na tarde de sexta-feira, 17, em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio), e foi levado pela mulher, Babi, para a Coordenação de Emergência Regional (CER) Barra da Tijuca (também na zona oeste), em frente ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Segundo a assessoria de imprensa do artista, uma tomografia indicou que ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Arlindo chegou inconsciente à CER, às 17h20, e foi atendido na sala vermelha (para as maiores emergências).

Depois do atendimento inicial, o músico foi transferido numa ambulância para a Casa de Saúde São José, no Humaitá (zona sul). Pouco antes das 20h, Arlindo Neto, filho de Cruz, informou pelas redes sociais que o pai estava "em estado estável".

Arlindo teria um show nesta sexta-feira em Osasco, na Grande São Paulo, que foi desmarcado em função do problema de saúde.

Neste domingo, 19, ele se apresentaria no festival 'Vozes do Brasil', evento que será realizado no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, entre os dias 17 e 19 de março.

Carreira

Arlindo Cruz é um dos sambistas mais famosos do Brasil. Autor de clássicos como "Bagaço da Laranja", "Só pra Contrariar" e "Seja Sambista Também", durante 12 anos ele integrou o grupo Fundo de Quintal. Entrou em 1981, quando Jorge Aragão deixou o grupo, e permaneceu até 1993. Depois fez dupla com Sombrinha, e nos últimos anos segue carreira solo.

Torcedor fanático do Império Serrano, Arlindo também é compositor de samba-enredo. Ganhou sete concursos na escola da Serrinha (zona norte do Rio), entre 1996 e 2007, e compôs ainda para outras agremiações.

Na TV, Arlindo costuma participar das temporadas do programa "Esquenta", apresentado por Regina Casé na Globo.

