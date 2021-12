Arlindo Cruz fica com parte do corpo paralisado e perde 30 kg após AVC

O sambista Arlindo Cruz está com o lado esquerdo paralisado e já perdeu cerca de 30 quilos após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O artista foi internado, no último dia 17 de março, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Segundo a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra" desta quinta-feira, 4, o cantor deve ser transferido para a unidade semi-intensiva até o final da semana.

Ainda de acordo com a coluna, Arlindo está se alimentando por meio de uma sonda, o que causa o emagrecimento do sambista. Ele segue respirando sem o auxílio de aparelhos e já responde a estímulos.

