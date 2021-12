Arcebispo do Rio é nomeado cardeal pelo papa Francisco

O papa Francisco anunciou hoje (12) a nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, como cardeal. Dom Orani faz parte de uma lista de 19 novos cardeais divulgada durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

As nomeações serão oficializadas no próximo consistório, em 22 de fevereiro. Desse total, 16 cardeais farão parte do colégio de eleitores. O papa Francisco também nomeou cardeais três arcebispos com mais de 80 anos, que não terão direito de voto num eventual conclave por causa da idade.

A lista inclui responsáveis da Cúria Romana e de várias dioceses, vindos de 15 países, dos quais nove de países em desenvolvimento. Entre os novos cardeais, estão quatro italianos,incluindo o novo secretário de Estado, o italiano Pietro Parolin, e mais dois europeus, um alemão e um britânico.

Além de dom Orani, quatro são latino-americanos: os arcebispos de Buenos Aires (Argentina), Manágua (Nicarágua), Santiago (Chile) e de Les Cayes (Haiti). Foram ainda nomeados cardeais um canadense, dois africanos (Costa do Marfim e Burkina Faso) e dois asiáticos (Coreia do Sul e Filipinas).

Com 63 anos, dom Orani Tempesta é filho caçula de uma família descendente de italianos e nasceu em São José do Rio Pardo (SP). Ordenado padre em 1974, tornou-se bispo de São José do Rio Preto (SP) em 1997 e foi nomeado arcebispo de Belém em 2004. Em 2009, foi escolhido pelo então papa Bento XVI como arcebispo do Rio de Janeiro, onde assumiu a condução da Jornada Mundial da Juventude, em julho do ano passado.

Com a nomeação de dom Orani, sobe para dez o total de cardeais brasileiros. Dos atuais brasileiros com cargo de cardeal, apenas quatro têm direito a voto, por terem menos de 80 anos. O arcebispo do Rio será o quinto brasileiro que poderá votar no Colégio Cardinalício.

adblock ativo