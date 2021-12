Aras pede a MP engajamento no combate à violência contra mulheres: "Compete a nós defendê-las"

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu o apoio de todos os membros do Ministério Público brasileiro no combate à violência contra a mulher. Aras lembrou o assassinato da juíza Viviane Arronenzi, morta a facadas pelo ex-marido na frente das filhas na véspera do Natal. O anúncio aconteceu Na cerimônia de posse de 11 novos procuradores do Trabalho, realizada virtualmente nesta quarta-feira, 30.

“Além da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, existem muitas mulheres pobres, negras, desempregadas, donas de casa, sem acesso à educação e a trabalho digno, que também sofrem violência física dentro do lar e outros tipos de violência, que igualmente atentam contra a dignidade da pessoa humana. Compete a nós defendê-las contra todos esses abusos”, disse Aras.

O chefe do Ministério Público Federal ainda destacou a importância da campanha desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) – Quem Sente Não Consente – contra a violência doméstica.

Aras também lembrou que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está tomando medidas para intensificar a implementação de ações de prevenção e repressão desse tipo de crime, em especial do feminicídio, por meio do Observatório Nacional sobre Questões Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão.

“Mantenham a firmeza contra esses atos vis, na defesa de todo e qualquer jurisdicionado”, pediu

adblock ativo