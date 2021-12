Apresentadora de TV tem paralisia facial após cirurgia

A apresentadora de TV Edileuza Fabrini perdeu parte do movimento do rosto depois de fazer uma cirurgia plástica. Por conta do problema, Edileuza se afastou da Rede TV e Stop TV, onde comandava, há 32 anos, o programa Lobo da Estrada.

A operação foi realizada em abril deste ano em um hospital no nordeste do País. Edileuza não divulga o nome da unidade de saúde nem do médico para evitar processos.

Após a cirurgia, que durou 12 horas, Edileuza ficou com o rosto desfigurado e teve paralisia facial do lado esquerdo. Ela pagou R$ 20 mil pela operação e já gastou R$ 30 mil para tentar reverter o problema.

O programa de Edileuza saiu do ar depois do afastamento da apresentadora.

