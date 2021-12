Apresentadora de TV está internada em hospital do Rio

A apresentadora de TV britânica Charlie Webster está internada há quase duas semanas no Hospital Copa D'Or, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do hospital informou que, a pedido da família, não dará qualquer informação sobre o caso.

Segundo a imprensa britânica, Charlie está internada com malária. Em seu perfil na rede social Twitter, a apresentadora de TV informou que ficou doente logo depois de concluir uma volta ciclística de 3 mil milhas, que durou seis semanas.

Ao postar sua primeira foto sentada em uma cadeira de reidratação no hospital, no dia 7 de agosto, Charlie escreveu que estava com um quadro de desidratação severa e infecção. Em outra foto, publicada dois dias depois, ela já aparece deitada em um leito hospitalar.

6 weeks on the road ends in this. Severe dehydration & infection - 2 drips & antibiotics! It's not been the best day. I have to say though the Sao Lucas hospital in Rio were amazing & really looked after me #Rio Uma foto publicada por Charlie Webster (@charliewebster) em Ago 6, 2016 às 5:13 PDT

I'm getting there...awful few days with serious infection. Uma foto publicada por Charlie Webster (@charliewebster) em Ago 8, 2016 às 6:09 PDT

Charlie Webster rodou as 3 mil milhas, do estádio olímpico de Londres até o Rio de Janeiro, para arrecadar dinheiro para o Fundo Jane Tomlim, voltado para iniciativas de combate ao câncer.

Depois de rodar pela Europa, Charlie chegou ao Recife de avião e, de lá, desceu até o Rio de Janeiro. Nesse trajeto, ela passou pelo Espírito Santo e pelo interior do estado do Rio, onde segundo o Ministério da Saúde, há vários municípios com risco de malária.

