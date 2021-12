Apresentadora da Record diz que índio tem "que morrer de malária" durante programa

A apresentadora Fabélia Oliveira da Tv Record de Goiás disse durante o programa Sucesso no Campo, o qual ela apresenta, que índio tem que morrer de malária, de tétano, do parto". O caso aconteceu no domingo, 8, durante o programa que vai ao ar as 10h, mas ganhou proporção nacional nesta quarta-feira, 11.

Segundo o site Outras Palavras, alguns setores da imprensa voltada para o agronegócio estão incomodados com o tema do carnaval da Imperatriz Leopoldinense. A escola vai levar para a avenida o tema "Xingu, o clamor que vem da floresta", onde usam a expressão "belo monstro", fazendo referência a Usina de Belo Monte. Ainda na música, a escola canta que a belo monstro "rouba as terras, devora as matas e seca os rios".

Uma das pessoas que se incomodaram com a música da escola de samba e usou a grande mídia foi a apresentadora Fabélia Oliveira. Na exibição do programa a apresentadora criticou a letra da canção, e disse que heróis são "os produtores que trabalham de sol a sol, e completa: "que conhecimento eles (se referindo aos carnavalescos) têm para falar do homem do campo?".

Durante o programa a apresentadora usou ainda as seguintes palavras: "Deixar a mata reservada para comer de geladeira não é cultura indígena, não. Eu sinto muito. Se ele quer preservar a cultura ele não pode ter acesso à tecnologia que nós temos. Ele não pode comer de geladeira, tomar banho de chuveiro e tomar remédios químicos. Porque há um controle populacional natural. Ele vai ter que morrer de malária, de tétano, do parto. É… a natureza. Vai tratar da medicina do pajé, do cacique, que eles tinham. Aí justifica."

Veja o vídeo do momento em que a apresentadora fala sobre o assunto:

