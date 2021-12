Apresentador Nelson Rubens atropela homem em São Paulo

O jornalista e apresentador de televisão Nelson Rubens atropelou um homem na faixa de pedestre, na noite desta quarta-feira, 16, ao passar com uma caminhonete na contramão da Rua Inácio Pereira da Rocha, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Francisco dos Santos Silva, de 48 anos, foi atingido pela Cherokee Sport na esquina com a Rua Mourato Coelho e precisou ser levado ao Hospital das Clínicas (HC), com suspeita de traumatismo na bacia.

De acordo com testemunhas, em meio ao trânsito congestionado, por volta das 19 horas, Rubens tentou passar um automóvel que estava parado à frente. Depois de machucar Silva, ele teria tentado fugir, mas foi barrado por testemunhas no local. A versão de Rubens é outra: ele diz que uma carro parou bruscamente, e ele precisou desviar na contramão para tentar evitar um acidente. No meio disso, Rubens não teria visto a vítima, que estava com um guarda-chuva. O jornalista e apresentador de televisão afirmou à polícia que não tentou fugir e aguardou o resgate.

O caso foi parar no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Silva ainda seria submetido a exames no Instituto Médico-Legal (IML). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a ocorrência foi classificada como lesão corporal leve e por isso o ferido, se quiser, terá seis meses para entrar com uma representação contra Rubens. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano.

