Aposta de Brasília acerta as seis dezenas da Mega Sena e ganha prêmio superior a R$ 27 milhões

O prêmio de R$ 27.070.907,55 das seis dezenas da Mega-Sena saiu para uma aposta de Brasília, feita de forma eletrônica pelo Internet Banking Caixa para o concurso 2.356.

As seis dezenas foram sorteadas na noite desse sábado, 27, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Os números sorteados foram os seguintes: 03 - 10 - 25 - 36 - 51 - 58

A quina registrou 100 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 27.164,44. A quadra teve 5.821 apostas vencedoras, que pagará individualmente o prêmio de R$ 666,66.

Para o próximo concurso, na quarta-feira, 31, o prêmio previsto é R$ 2,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

