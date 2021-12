A Rede Globo anunciou na manhã desta sexta-feira, 22, a rescisão do contrato com o jornalista William Waack. Waack comandava o Jornal da Globo e o Painel, na Globo News, e estava afastado desde novembro após acusações de racismo.

>> Responsável pelo vazamento do vídeo de Waack circula pela Globo e gera polêmica

O comunicado é assinado pelo diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel e pelo ex-âncora do Jornal da Globo. No texto, Waack diz que não teve a intenção de ser preconceituoso e que "repudia de forma absoluta o racismo, nunca compactuou com esse sentimento abjeto e sempre lutou por uma sociedade inclusiva e que respeite as diferenças".

O jornalista ainda pede "desculpas a quem se sentiu ofendido, pois todos merecem o seu respeito".

Estadão Conteúdo Após vídeo com comentário racista, William Waack é desligado da Globo

adblock ativo