Após ser roubada, fotógrafa recebe carta do ladrão

Uma fotógrafa foi surpreendida um dia após ter sido roubada dentro do seu próprio apartamento. Um ladrão invadiu o imóvel da fotógrafa Nih Fernandes, em João Pessoa (PB), na última quarta-feira, 18, levando todo seu material de trabalho, avaliado em aproximadamente R$20 mil. A fotógrafa publicou toda a sua história no facebook.

Nih ficou ainda mais surpresa ao receber tudo de volta, junto com uma carta de pedido de desculpas do ladrão. "me perdoi por ter lhe tirado o que a senhora comprou com o seu suor" (sic), é uma das frases escritas pelo assaltante, que assinou como "Carlos".

adblock ativo