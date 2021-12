Após ser internado para tratar Covid-19, Marco Ricca recebe alta

Após ficar internado para tratar a infecção pelo novo coronavírus, o ator e cineasta Marco Ricca recebeu alta médica do hospital neste domingo, 20. Seu estado de saúde é considerado bom, segundo a Casa de Saúde São José, no Rio, onde ele vinha sendo atendido.

"A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, que estava internado para tratamento de Covid-19, teve alta do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado hoje pela equipe médica", afirmou o hospital, em nota.

O quadro clínico do ator melhorou gradativamente na última semana. Felipe Esteves Ricca, filho dele com a atriz Adriana Esteves, foi o único que conseguiu ver o pai no hospital quando ele ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, de acordo com a ISTOÉ.

adblock ativo