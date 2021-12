Após sequestro, jovem põe mão para fora de porta-malas e pede socorro

Uma jovem de 19 anos que havia sido sequestrada e mantida refém no porta-malas de um veículo, na tarde de terça-feira, 5, em Fortaleza, foi resgatada após colocar a mão para fora do veículo. Três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. As informações são do UOL.

O pedido de socorro da vítima foi flagrado por um outro motorista enquanto o carro estava em movimento. Em seguida, ele abordou uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza, no bairro Panamericano, região periférica da capital cearense, para informar sobre o crime.

"Um carro parou e já abordou os guardas. O homem estava bastante desesperado. Aí a pessoa mostrou a foto (da mão para fora do porta-malas do veículos). Imediatamente, os guardas fizeram a diligência para encontrar o veículo", detalhou o inspetor Paulo Martins, da Guarda Municipal.

Ainda de acordo com o órgão de segurança, a vítima foi sequestrada no centro de Fortaleza. A jovem relatou que foi levada para um estacionamento na mesma região, onde foi torturada com pedaço de madeira e chutes.

A motivação do crime teria sido por vingança. "O motivo pelo qual ela teria sido sequestrada foi porque a jovem tinha sido vista com o responsável pelo assassinato do primo do adolescente que estava com o grupo durante o crime", explicou Paulo Martins.

No veículo, foram encontradas armas e munições. Dois homens e uma mulher devem responder pelos crimes de tortura, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e sequestro. Já o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde deve responder por medidas socioeducativas.

