Após recorde de mortes, Bolsonaro anuncia comitê de crise contra Covid

Após o país registrar 3 mil mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou a criação de um comitê para acompanhar os desdobramentos da pandemia no país.

O recorde inédito desde o início da crise sanitária no Brasil foi tema de reunião entre Bolsonaro, os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Fux, ministros e governadores.

“Fizemos reunião com todos os lideres da República com a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. Resolvemos que será criada uma coordenação conjunta aos governadores. Da nossa parte, o comitê se reunirá toda semana para debater o combate ao coronavírus”, destacou Bolsonaro.

A declaração representa uma mudança de postura do governo federal, que durante a pandemia renegou medidas de controle, como uso de máscara e distanciamento social.

Nesta terça-feira, 23, Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão defendendo a vacinação em massa.

