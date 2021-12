Após quase 10 anos, goleiro Bruno diz que ex-policial Bola não matou Eliza Samudio

O goleiro Bruno Fernandes, 35 anos, afirmou pela primeira vez, após quase 10 anos do crime, que o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como ‘Bola’, não foi o responsável pelo crime. Bola foi condenado por ter sido o autor do assassinato e da ocupação do corpo da vítima.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a afirmação foi feita pelo goleiro em entrevista concedida ao jornal O Tempo, de Minas Gerais. O ex-goleiro foi condenado a 22 anos de prisão – reduzidos para 20 anos e nove meses – pelo homicídio da ex-namorada Eliza Samudio.

No ano passado, Bruno progrediu para o regime semiaberto e, desde então, vive em Varginha, em Minas Gerais. Para o goleiro, a peça fundamental para desvendar o crime é Luiz Henrique Romão, conhecido como ‘Macarrão’.

Segundo Bruno, ele não conhecia Bola e o ex-policial teria sido condenado por uma antiga rixa com o delegado responsável pelas investigações do crime, Edson Moreira. O ex-policial foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado.

Após as declarações do goleiro, a defesa do ex-policial avalia se há base legal para solicitar a reabertura do processo. Bruno disse ainda que Macarrão já lhe contou o que realmente aconteceu, mas cabe a ele dizer.

Macarrão não quis se pronunciar sobre o caso.

O Caso

Eliza Samudio desapareceu em junho 2010. Segundo a Folha, ela pedia pensão para o filho que teve com o ex-goleiro Bruno. De acordo com a denúncia, ele não queria pagar e por isso teria assassinado a jovem.

O corpo de Eliza nunca foi encontrado.

adblock ativo