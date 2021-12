Após perícia, IML libera corpo de miliciano para enterro

O corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, suspeito de participar da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro para a família nesta sexta-feira, 21, após ser submetido a nova perícia na quinta-feira, 20.

Participaram da nova perícia médicos legistas da Polícia Civil do Rio de Janeiro e dos Ministérios Público da Bahia e do Rio de Janeiro. A nova análise no corpo de Adriano durou cerca de quatro horas e meia. As informações são da Folha de S.Paulo.

De acordo com o site, até as 14h desta sexta, a família do ex-capitão do BOPE ainda não havia retirado o corpo de Adriano do IML para sepultamento. Se optarem pela cremação, será necessária uma autorização judicial.

Morte do miliciano

Adriano da Nóbrega foi morto durante o cumprimento de um mandado de prisão em seu desfavor, no dia 9 de fevereiro na cidade baiana de Esplanada (distante 171 km de Salvador).

Na ocasião, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), afirmou que o miliciano foi morto após resistir a prisão, no entanto, a família de Adriano suspeita de uma "queima de arquivo", já que o até então foragido poderia ter informações sobre esquemas criminosos.

