Após novela, Marina Ruy Barbosa vai morar fora do país para planejar carreira internacional

Marina Ruy Barbosa está vivendo sua melhor fase e vai encarar um desafio na carreira de atriz: vai ser a primeira vez que Marina vai ser protagonista em horário nobre, em uma novela escrita pelo autor Aguinaldo Silva. Mesmo sem a novela ter estreado na TV, a atriz já tem planos para depois de “O sétimo guardião”. Marina vai passar uma temporada fora do país, e deve escolher Paris como sua cidade por alguns meses.

Marina Ruy Barbosa em Paris, seu provável futuro lar

A mudança não será apenas para "descansar a imagem" mas também com plano de uma carreira internacional. Isso porque em sua recente ida a Semana de Moda de Milão, na Itália, a atriz fechou um contrato com a IMG Models, uma das maiores agências do mundo. O foco é transformar Marina em um rosto internacional, associada a grandes marcas, além de produzir uma carreira como atriz no exterior. O seu marido o piloto Xandinho Negrão, está se organizando para acompanha-la na temporada longe do Brasil.

Marina vem programando viver fora do Brasil há algum tempo, a viagem foi adiada para o ano que vem por causa do convite de Aguinaldo Silva para estrelar em sua trama.

