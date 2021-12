Após naufrágio, tripulantes ficam à deriva 13h entre Recife e Fernando de Noronha

Nove pessoas foram resgatadas em alto-mar pela Marinha após uma embarcação comercial ter naufragado no trajeto entre Recife e Fernando de Noronha na manhã desta quinta-feira, 13. Uma pessoa segue desaparecida.

Os tripulantes do barco Navegantes, todos homens, foram encontrados a cerca de 148 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. O resgate ocorreu às 21h30 de quinta, cerca de 13 horas após o acionamento do pedido de socorro.

Segundo o relato dos tripulantes à Marinha, chovia e ventava fortemente no momento do naufrágio. Um inquérito foi aberto pela Capitania dos Portos de Pernambuco para investigar as causas, circunstâncias e responsáveis pelo acidente.

As vítimas resgatadas foram atendidas por um médico da Marinha e passam bem, segundo a corporação. Eles foram levados à Base Naval de Natal, onde atracaram às 10h desta sexta, 14. O navio-patrulha Guaíba procura o tripulante desaparecido desde as 9h. Os nomes dos tripulantes não foram divulgados.

A embarcação Navegantes pertencia à frota de uma empresa do ramo de transporte de cargas, e operava regularmente no trecho entre Recife e Fernando de Noronha. Segundo a Marinha, o barco estava com documentos e vistorias em situação regular.

O transporte das vítimas de volta a Pernambuco deve ser providenciado pela empresa responsável pela embarcação. Algumas já foram levadas para casa no início da tarde de sexta.

