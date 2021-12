Após matar filhas, mãe saiu para passear com cão

A corretora de imóveis Mary Vieira Knorr, de 53 anos, acusada de ter assassinado as duas filhas em casa, no Butantã, na zona oeste de São Paulo, saiu para andar com o cachorro após o crime. Segundo o delegado Gilmar Contrera, titular do 14.º DP (Pinheiros), tudo indica que Paola e Giovanna, de 13 e 14 anos, tenham sido mortas na quinta-feira, 12, e a mãe foi vista passeando na sexta.

O delegado espera ouvir a acusada na quarta-feira, 18. Mary continua internada no Hospital Universitário, onde passou por exames nesta terça-feira, 17. "Acredito que o problema financeiro aliado a outras coisas fez ela surtar", disse Contrera. Ela é investigada por apropriação indébita e estelionato - quatro ocorrências foram registradas neste ano. Segundo o delegado, ela pode ter se apropriado indevidamente de cerca de R$ 215 mil dos seus clientes.

Segundo o delegado, ela só não conseguiu se matar porque outra filha, do primeiro casamento, foi até a casa com o irmão, no sábado. Ao não ter resposta, pediu a uma vizinha para pular o muro. Eles viram a porta estava trancada e sentiram cheiro de gás. Ela ligou para os bombeiros, que entraram na casa e encontraram Mary na sala.

