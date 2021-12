Após hostilizar enfermeiras, bolsonarista é preso por atirar fogos no STF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu neste domingo, 14, Renan Silva Sena, ativista bolsonarista acusado de atirar fogos em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) e xingar o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

A prisão foi efetuada por policiais à paisana no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) de Brasília, segundo informações do jornal Correio Braziliense.

Renan é o mesmo homem que, em maio, hostilizou e agrediu verbalmente enfermeiras que estavam em um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes.

A ação com os fogos foi feita pelo grupo "300 pelo Brasil", comandado pela ativista Sara Winter, em resposta ao desmonte do acampamento montado por eles na Praça, feito pela Polícia Militar do DF. O coletivo, que possui pessoas armadas, treina militantes bolsonaristas para a defesa do presidente.

Após a prisão, cerca de 25 manifestantes se concentraram em frente ao Complexo da Polícia Cívil. Ainda de acordo com a publicação, o grupo tentou invadir o local, mas foi barrado pelos policiais. Renan Sena foi liberado após assinar termo circunstanciado.

adblock ativo