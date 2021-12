Após falha, Mega-Sena divulga resultado neste domingo

A primeira Mega-Sena do ano apresentou problemas que adiaram em 24 horas a divulgação do resultado. Após o sorteio do concurso 1.776, na noite do sábado, 2, os seis números foram divulgados, mas ainda não é possível saber se houve ganhadores nem o valor de cada premiação. A nova previsão é de que até as 20h deste domingo, 3, o rateio do prêmio seja conhecido.

Com arrecadação total de quase R$ 7,9 milhões, a Mega-Sena distribuirá, caso não tenha acumulado, um valor de R$ 1,5 milhão. Além da Mega-Sena, a Quina, a Lotofácil e a Lotomania também apresentaram problemas e terão apuração divulgada no mesmo horário. Os seis números do concurso da Mega, sorteados em Manhumirim (MG), são 10, 11, 14, 19, 39 e 48.

De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, organizadora dos jogos, a apuração do resultado não foi possível devido a problemas de ordem tecnológica. A assessoria de imprensa do banco informou que os sorteios ocorreram naturalmente e que os seis números já divulgados continuam valendo.

Segundo a Caixa, a falha foi corrigida na madrugada de sábado para domingo, e a demora para a divulgação se alguém acertou os números se deve ao período necessário para que o sistema eletrônico volte ao normal e possa processar os dados. Em geral, a apuração é conhecida cerca de 30 minutos o após o sorteio, a depender da quantidade de apostas.

