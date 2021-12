Após desabamento, camarotes do Pré-Caju ganham reforço

As instalações dos camarotes do Pré-Caju foram reforçadas com cabos de aço para evitar que a estrutura volte a desabar. Na manhã desta sexta-feira, 21, 10 camarotes do evento, prévia carnavalesca de Aracaju, cederam na avenida Beira-Mar, por conta de fortes ventos, que atingiram velocidade de 32 quilômetros por hora.

Em entrevista ao jornal Correio de Sergipe, o engenheiro Jorge Silveira, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Sergipe ( Crea-SE), informou que as medidas de reforço foram tomadas para evitar mais transtornos, já que não é possível prever se haverá novas rajadas de vento. “A gente não tem como evitar que ocorra de novo, mas vamos reforçar a estrutura, travando-a a cada 20 metros com cabos de aço”.





No desabamento da estrutura, as ferragens despencaram de uma altura de dez metros quando dois carros passavam. Uma pessoa que estava no camarote teve ferimentos leves e foi atendida no local por uma equipe de socorro.

A festa em Aracaju foi iniciada noite da quinta-feira e, de acordo com estimativas dos organizadores do evento, dever receber cerca de 300 mil foliões. A Associação Sergipana de Blocos com Trios (ASBT), organizadora do Pré-Caju há 20 anos, informou que são 300 camarotes no circuito.

adblock ativo