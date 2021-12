Após ciclone bomba, novo fenômeno pode atingir sul do Brasil

Após um ciclone bomba atingir alguns estados do sul do Brasil, a região pode ser novamente atingida por um segundo fenômeno nos próximos dias. Uma nota da MetSul Meteorologia, afirma que há formação de um centro de baixa pressão e seu aprofundamento na costa do Rio Grande do Sul no próximo dia 8.

Conforme o Uol, mapas mostraram projeções vindas dos Estados Unidos e do Canadá. O modelo canadense é o mais provável de ocorrer próximo ao Litoral Sul do Rio Grande do Sul. Já o norte-americano pode se aprofundar no Litoral Norte.

Ainda conforme a publicação, A MetSul Meteorologia garantiu que o fenômeno irá acontecer, mas que não sabe quando ao certo. "É uma certeza" que o estado enfrente novos fenômenos: "Pode ser ainda neste ano, pode ser ano que vem ou apenas daqui a alguns anos".

Porém, a formação não deve ser tão explosiva com a exemplo do ciclone bomba, que chegou a derrubar prédios e matar pessoas. Os modelos indicam a formação de um sistema de baixa pressão.

