Após cancelamento de voos, passageiros reclamam de descaso de empresa aérea

Passageiros que estão no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, denunciam falta de assistência por parte da empresa aérea Gol, após o cancelamento de voos que partiam ou se destinavam aos aeroportos do Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 29.

De acordo com a denúncia, os passageiros souberam que teriam os voos cancelados após o mau tempo que atingiu o Rio de Janeiro neste domingo, 28. Em seguida, a empresa aérea informou que iria acomodá-los e mesmo assim, não houve espaço para todos, visto que os hotéis estavam lotados. Após esse anúncio, por volta das 2h, a Gol retornou com a informação de que havia conseguido uma aeronave, quando estava próximo ao horário de decolagem, os passageiros foram informados que a tripulação havia excedido a regulação de horas de trabalho e não poderia mais decolar.

Por volta das 6h, foi dada a preferência para alguns idosos, cadeirantes e gestantes receberem acomodação.

Depois do cancelamento deste último voo, não houve mais informação sobre quando ocorreria uma próxima decolagem. Os passageiros estão há mais de 12h sem assistência, foram distribuídos alguns vouchers para refeição no Bobs, porém não houve o suficiente para todos os passageiros.

Há registros de uma gestante que desmaiou, outros passageiros passaram mal e malas foram danificadas. Segundo os denunciantes, a Gol não prestou assistência nessas situações.

Passageiros reclamam do descaso no aeroporto

Mala foi danificada após ser retirada de aeronave

Eunice Leal Gomes, de 87 anos, está no aeroporto de Confis desde às 20h30 deste domingo, precisou aguardar até às 0h30 e teve a mudança de portão de embarque por duas vezes. Junto com sua família, ela entrou no ônibus que seguiria até a aeronave e nem chegou a desembarcar do veículo. Elas não souberam do cancelamento do voo por parte da Gol, mas sim porque uma passageira estava com a mãe em outro voo que soube da situação.

A passageira, Cátia Vaqueiro, também relata o impacto do cancelamento de voo no aeroporto de Confins. "Estou vivendo aqui um transtorno, peguei um voo no Rio de Janeiro, com destino a Salvador e tinha como conexão o aeroporto de Confins. Cheguei aqui, às 19h, e por volta das 1h20 do dia 29 de abril, desci de uma aeronave que solicitaram nosso embarque e quando estávamos embarcados, solicitaram nossa retirada porque o voo foi cancelado. Não fomos respeitados. Ouvimos que a Gol irá solucionar, mas na verdade não vemos ações. Vejo pessoas desgastadas, cansadas e alguns até com fome. Estamos nas mãos da Gol agora, que não tem nenhum respeito pelo passageiro", explica.

Célia que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) reclama da falta de informação por parte da empresa. "Cheguei em Cumbica não fui informada sobre em qual balcão seria feito o check-in, quando consegui fazer, impediram informando que não havia mais tempo. Perdi o voo e me disseram que eu deveria chegar 1h antes, sendo que ainda faltavam 15 minutos. Tive que pagar outro voo direto, me fizeram pegar um com conexão, este atrasou um pouco mais de 1h com os passageiros na aeronave. Decolamos para Confins e aqui eles não dão certeza sobre qual é o portão de embarque. Após o cancelamento do voo, por volta das 2h, não recebemos novas informações".

Um passageiro que está no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães também informou que diversos voos da companhia aérea foram cancelados.

Gol se posiciona

Procurada pela equipe do Portal A TARDE, a empresa aére Gol se posicionou por meio da assessoria, informando que os aeroportos RIOgaleão e Santos Dumont, ambos do Rio de Janeiro, foram fechados para pousos e decolagens, o que resultou no impacto em relação a alguns voos que partiam ou tinham como destino esses terminais.

A Gol lamentou os transtornos causados e ressaltou que está empenhada em readequar a malha, reacomodar os clientes e normalizar a operação o quanto antes. Segundo a empresa "todos os Clientes estão recebendo assistência necessária e seguirão viagem nos próximos voos disponíveis".

