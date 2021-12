Após campanha, menina viaja para retirar tumor gigante do pescoço

A pequena Melyssa Braga, 5 anos, foi operada nesta terça-feira, 21, para a retirada de um tumor do pescoço, nos Estados Unidos. A cirurgia que durou mais de 10 horas foi feita no Hospital LSU Health Shereveport, em Louisiana, por médicos especialistas em tumores nas regiões da cabeça e pescoço.

A mãe de Melyssa, Caroline Braga, postou um vídeo em uma rede social onde dizia que o procedimento havia sido feito com sucesso e que a menina passava bem. "Pela Graça de Deus, pelo poder dele, a Mel está curada, ela não tem mais a doença. Todo o tumor foi retirado, no peso de dois quilos e meio. Ela está bem, está se recuperando bem”, contou a mãe, no vídeo postado em um grupo que apoiava a pequena Melyssa.

Caroline relatou ainda que um dos ossos do queixo foi trocado por uma placa de titânio e que com o tempo precisará voltar aos Estados Unidos para trocar a placa. A mãe da menina disse ainda que quando a filha completar 6 anos elas voltaram ao país para a retirada de um osso da perna que será usado na mandíbula, além de fazer também um implante dentário.

Ainda em relato, a mãe de Melyssa disse que os médicos ainda não identificaram a doença e que o tumor retirado vai ser enviado para Dallas, também nos Estados Unidos, para análises.

A família de Melyssa viajou no dia 9 de dezembro para o país após uma campanha no Facebook para arrecadar dinheiro que custearia a viagem. No total, R$ 80 mil foram arrecadados.

