Após boatos, Juliette nega namoro: 'Quero representar a classe das solteiras'

Após boatos de que estaria namorando com um empresário sertanejo, a campehã do BBB21, Juliette, negou o romance. Em entrevista ao programa Mais Você, ela reafirmou a solteirice: "já beijei e quero beijar mais. Quero representar a classe das solteiras. Estou de volta à ativa, solteira na pista e na balada!".

A campeã do BBB21 revelou também que vai ganhar um documentário sobre sua história. A série do Globoplay vai ter seis episódios e o primeiro capítulo já vai ao ar no próximo dia 29.

"É a minha vida, minha história, o que as pessoas não conhecem e não viram. Como cheguei até aqui e o que pretendo fazer. Minha infância, tudo o que me formou, porque sou assim e quem sou. É uma honra ter a minha vida como exemplo", adiantou ela, no bate-papo com Ana Maria Braga.

Na entrevista, ela revelou ainda que pretende continuar trabalhando com maquiagem. "Hoje não fui eu que fiz a minha maquiagem, não tenho mais tempo. Vou trazer o make para esse meu momento de vida de uma forma bem bonita. Estou organizando e vai ficar legal. Aguardem", completou.

