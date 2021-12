Após ataques racistas, Seu Jorge aceita pedido de desculpas de internauta

Após sofrer ataques racistas durante um ao vivo no Instagram neste domingo, 23, o cantor Seu Jorge disse em outro vídeo publicado nos stories da rede social que o internauta responsável pelas ofensas pediu desculpas pela atitude.

“Muito obrigado a todos que passaram por aqui me dando suporte nesse dia chato que eu tive. Recebi várias mensagens do menino lá que me ofendeu quando eu estava ao vivo aqui no Instagram. Muitas delas foi me pedindo desculpas, dizendo que não é racista, que errou e que foi força da emoção e me justificou a atitude dele com problemas que ele teve no passado com uma pessoa negra. Ele disse que perdeu o controle”, relatou o cantor.

Quero agradecer a todo mundo e dizer que convertemos uma pessoa que se mostrava racista Quero agradecer a todo mundo e dizer que convertemos uma pessoa que se mostrava racista

Ao aceitar as desculpas do rapaz, o artista ainda afirmou que, aparentemente, conseguiu reverter o racismo. "De verdade, eu não sei que história é essa nem quero saber. Conversamos um pouco, ele se mostra arrependido e ficou de publicar um vídeo com pedido de desculpas a mim e a toda a comunidade negra. Veio dizer que sem um apoio de vocês e a manifestação das pessoas, talvez ele não tivesse a atitude de reconhecer o erro dele. Ele ficou de me mandar um vídeo pedindo desculpas, se colocando arrependido. Assim que ele fizer vou postar esse vídeo. Quero agradecer a todo mundo e dizer que convertemos uma pessoa que se mostrava racista”, contou ele.

Entenda o caso

Enquanto fazia uma live ao vivo no Instagram, Seu Jorge foi alvo de comentários racistas de um internauta. Na rede social, o rapaz declarou que "o mundo está infestado de pretos" e ainda chamou o artista de "preto de merda".

(Foto: Reprodução)

Logo após as ofensas, outros internautas que também acompanhavam a transmissão recomendaram ao cantor que ele fizesse um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o agressor.

"Só tem um caminho, registrar uma ocorrência e, em audiência, não aceitar a proposta de acordo", opinou uma internauta. "Denuncie. Precisamos acabar com a impunidade!", aconselhou outra. "Amo você! Negro gato! Processa... Tem gente que só sente dor", declarou mais uma.

