Após alta popularidade, nome ‘Jair’ volta a cair, aponta coluna

Após registrar alta nos anos de 2018 e 2019, durante a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, o número de crianças registradas com o nome “Jair” caiu 14% em 2020. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen Brasil). As informações são da coluna de Guilherme Amado, da revista Época.

Segundo a publicação, o nome, que foi dado a 107 crianças em 2013 e a 115 em 2017, registrou uma alta de 36% em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito e em que 157 recém-nascidos receberam o chamamento.

Enquanto que, em 2019, houve uma estabilidade, com 156 bebês. Já em 2020, o número caiu para 133, uma queda de 14% em relação ao ano passado.

