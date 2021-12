Após acusação de pedofilia, Antônia Fontenelle vira ré em processo contra Felipe e Luccas Neto

A apresentadora do “Na Lata”, Antônia Fontenelle, responderá a ação penal pelos crimes de calúnia (cinco vezes), difamação (sete vezes) e injúria (três vezes), após publicar em seu perfil do Instagram, em junho do ano passado, um vídeo associando os youtubers Felipe e Luccas Neto à incitação e à prática de pedofilia.

De acordo com informações do UOL, um comunicado divulgou que agora a atriz é ré em três ações penais e duas ações cíveis movidas pelos irmãos Neto.

“Em junho do ano passado, a apresentadora publicou em seu perfil do Instagram um vídeo em que associava os dois youtubers à incitação e à prática de pedofilia. Agora, a atriz é ré em três ações penais e duas ações cíveis movidas pelos irmãos Neto”, informou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

“Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus? (...) Felipe e Luccas Neto, dois irmãos milionários, um deles faz dinheiro com crianças e o outro com adolescentes cujos os pais ignoram o que seus filhos consomem na internet”, questionou a apresentadora na época, citando os irmãos.

Segundo o UOL, a publicação feita por Antônia em suas redes sociais compilou vídeos de vários youtubers e humoristas e os acusou de pedofilia.

A apresentadora se pronunciou através de seu advogado, Newton Dias.

“Estamos confiantes no trabalho realizado pela defesa e entendemos que Antônia vem fazendo um trabalho de reflexão social sobre o conteúdo ofertado às crianças na Internet. Acreditamos que a justiça tenha o mesmo entendimento”.

