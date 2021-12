Após dizer que estava arrependido do seu comportamento durante uma entrevista em que supostamente teria assediado uma repórter, o cantor Biel foi flagrado cantando um rap em que dizia "tá gostosinha" e "te quebro no meio", frases que ele teria dito à jornalista.

A blogueira Jade Seba registrou em vídeo, divulgado no Snapchat, o momento em Biel divide o palco com Mc Nego do Borel e canta os versos em uma festa. Ela condenou a postura do artista e disse que se sentiu "enganada" por ele, já que estava defendendo o cantor, alegando que ele tinha se arrependido do suposto assédio e merecia uma segunda chance.

Da Redação

Após acusação de assédio, Biel canta "te quebraria no meio"

Entenda o caso

Uma repórter do iG acusou o cantor de assédio sexual durante uma entrevista de divulgação do novo CD do artista. Na ocasião, Biel chamou a profissional de "gostosinha", disse que "estupraria" a jornalista e a "quebraria no meio" se a "pegasse".

Após a entrevista, a repórter prestou queixa na delegacia. Com a repercussão do fato, Biel divulgou vídeo pedindo desculpa.

"Eu nunca imaginei que minhas palavras podiam machucar de fato quem me entrevistava. Estou aqui para pedir desculpas não só para a repórter, mas para todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras. Me desculpar também, acho que estou em dívida com a minha família. Não foi a educação que eles me deram, isso não vai acontecer de novo", afirmou.

