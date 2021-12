Apoio dos brasileiros à Copa do Mundo cai para 51%

O respaldo dos brasileiros à Copa do Mundo caiu de 58%, registrados em fevereiro, para os 51%, de acordo com uma pesquisa divulgada na segunda-feira, 2, pelo Ibope, a dez dias do início do torneio.

Segundo a pesquisa, 51% da população está a favor da realização da maior competição de futebol do mundo e 42% contra, enquanto em fevereiro, 58% se mostravam favoráveis e 38% não.

Em relação à expectativa dos entrevistados em relação ao evento, 71% quer que tudo corra bem durante o Mundial, 11% desejam o contrário, 14% não preferem nenhuma das duas opções anteriores, e 4% não souberam ou quiseram responder.

A pesquisa também perguntou o que acham que os outros brasileiros pensam a respeito.

Para 59% dos entrevistados, o brasileiro está fazendo força para que a competição seja um sucesso, 22% acreditam que querem que o evento seja um fracasso, 12% se mostraram indiferentes e 7% não quiseram responder.

A pesquisa do Ibope pediu também que os entrevistados indicassem em um termômetro seu grau de participação na Copa.

Em 39% dos casos, a população disse que a participação era "fria", 30% afirmaram que era "quente", 18% "gelada", 7% indicaram "fervendo" e 5% "muito quente".

A pesquisa foi realizada entre 15 e 19 de maio, com 2.002 eleitores de 140 municípios de todo o país.

adblock ativo