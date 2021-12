Apesar da alta da gasolina, etanol ainda não é opção viável para os brasileiros

Mesmo com o aumento sucessivo no preço da gasolina no último ano, ultrapassando em algumas cidades a marca de R$ 7, o etanol ainda não consegue se consolidar como uma alternativa viável aos brasileiros. Os donos de carro flex ainda não sentem que vale a pena optar pelo combustível no lugar do derivado de petróleo.

Com um consumo 30% maior que a gasolina, o álcool também teve aumento no preço de 37% somente neste ano.

Em quase todo o Brasil ainda é melhor optar pela gasolina, avalia Douglas Pina, head de mercado urbano da Edenred Brasil, proprietária da Ticket Log.

Somente em Goiás e no Mato Grosso é vantajoso abastecer os veículos com etanol, que tem um custo por km rodado menor que a gasolina nestes casos.

Na Bahia, o custo por km rodado do etanol é de cerca de R$ 0,594, enquanto da gasolina é menor, com uma média de R$ 0,532.

