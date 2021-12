Aparecida espera 163 mil fiéis para a Festa da Padroeira

É intenso o movimento de romeiros em Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, desde as primeiras horas da manhã. O Santuário Nacional espera receber 163 mil fieis para a Festa da Padroeira neste 12 de outubro.

Milhares de peregrinos estão utilizando o acostamento da Rodovia Presidente Dutra como o principal acesso ao templo religioso. Na região do Vale do Paraíba o tráfego se intensifica. Apesar de não haver estimativa oficial do número de romeiros a pé que chegam a Aparecida, a reportagem acompanhou um número muito superior comparado aos anos anteriores.

A missa solene, presidida por d. Raymundo Damasceno Assis, está com lotação máxima, aproximadamente 30 mil pessoas. Não há espaço para circulação dentro do templo, corredores estão lotados e muita gente se aperta nas entradas para conseguir ao menos enxergar uma das centenas de telas que transmitem ao vivo a celebração.

Estão participando da missa o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o secretário estadual de Turismo, Laércio Benko, além de diversos políticos da região.

Ao fim da tarde estão programadas a procissão e o encerramento da novena de Nossa Senhora Aparecida. A partir das 21h, shows de Renato Teixeira, Gino e Geno, Rio Negro e Solimões e o cantor Rick Sollo devem animar o público.

adblock ativo